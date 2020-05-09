شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: الشيخ أحمد تميم المراغى يؤم صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، استمرار إذاعة القرآن الكريم فى بث صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص، اليوم السبت، حيث يؤم صلاة العشاء الدكتور عيد علي خليفة حسن أحد أئمة المسجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه من المقرر أن يؤم صلاة التراويح القارئ الإذاعي الشيخ أحمد تميم المراغى، مؤكدة في الوقت نفسه عدم استقبال أحد غير فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم وفق الكشف الوارد إليها منها ، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الوارد أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد ، حفاظًا على الجميع .

وكانت وزارة الأوقاف، قالت إنه سيتم بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به، وحيث تختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن قراراها جاء مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، وفى ظل حرص وزارة الأوقاف المصرية على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، وبعد تأكد الوزارة من انضباط الأمور والتزام جميع أئمتها والعاملين بضوابط غلق المساجد، ونجاح ضوابط تشغيل قرآن المغرب وقرآن الفجر، والتزام جميع المديريات والإدارات بالضوابط التى قررتها الوزارة، وتفهم المواطنين المحترمين جميعا لهذه الضوابط التى تتخذها الوزارة بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية والطبية معًا.