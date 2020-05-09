شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على تعقيم المدارس خلال تسليم المشروعات البحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مديرية التربية والتعليم اليوم السبت في استلام المشروعات البحثية من الطلاب إلكترونيا أو ورقيا، والتي بدأت اليوم 9 وتستمر حتي 16 مايو حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم .

أكد المحافظ على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتعقيم وتطهير المدارس يوميا وعلى مدار اليوم واتباع تعليمات وزارة الصحة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من الازدحامات تطبيقا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

لافتا أن مديرية التربية والتعليم قد خصصت غرف عمليات وأرقام هواتف لتلقى الشكاوى من اولياء الأمور والطلاب للتعامل الفوري معها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المقصرين والمتلاعبين فور ثبوت ذلك.

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كما تم التشديد على مديرى الإدارات التعليمية بضرورة التواجد والمرور على المدارس يوميا لمتابعة سير عملية تسليم الأبحاث اليدوى .

ومن جانبه، شدد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم علي التدخل الفورى حال وجود مشكلات مع الالتزام بالجداول المعلنة للتسليم حيث المقرر اليوم لتسليم الأبحاث للصفوف الثالث الابتدائى والأول الإعدادى و الأول الثانوى ( فيما يخص ابناؤنا فى الخارج و الدمج والتربية الخاصة والمنازل ) .

كما نشر رسالة للجميع للتأكيد على المدارس والطلاب ان الافضل الدخول على المنصة ورفع الأبحاث وان التجربة آمنة فى ظل مواجهة فيروس الكورونا وضرورة عدم التلاحم والتباعد وهى خدمة تقدمها وزارة التربية والتعليم تخفيفا على الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين بالمنظومة.