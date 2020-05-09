شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الموزانة التقديرية لهيئة التأمينات تصل لـ 240 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، الموازنة التقديرية عن العام المالي 2020/2021 .

واستعرض المجلس خلال اجتماعه موقف الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات التأمينية وخاصة فيما يتعلق بمشروع الأرشيف الالكتروني، وإتاحة تقديم النماذج التأمينية من خلال البوابة الالكترونية للهيئة، واستراتيجية التحول الرقمي، وتطوير البنية المعلوماتية وتوحيد الخدمات المقدمة من منافذ التأمينات.

وأشارت نيفين القباج إلي أن الموازنة التقديرية للهيئة تضمنت زيادة المصروفات لتصل إلى 240 مليار جنيه مقارنة بـ 219 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020، و أن هذه الزيادة مرجعها زيادة أعداد أصحاب المعاشات، وأن هذه المصروفات سوف تزداد بعد صدور قانون صرف العلاوات الخاصة وكذا القرار الجمهوري بالزيادة السنوية وتبلغ تكلفتهما التقديرية 60 مليار جنيه.

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وأوضحت نيفين القباج أن الإيرادات التقديرية للعام المالي 2020/2021 سوف تتضمن القسط التي تلتزم الخزانة بسداده وفقا للقانون التأمينات والمعاشات والذي يبلغ نحو 170 مليار جنيه، وذلك بخلاف الإيرادات من الاشتراكات التأمينية وعوائد الاستثمار.

كما أوصى المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة فور صدور قانون العلاوات الخاصة والزيادة السنوية، ومراعاة الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وأثرها علي الاشتراكات المحصلة خاصة في ظل صدور قانون يمنح تيسيرات للقطاعات والأنشطة المتضررة من هذه الظروف بإرجاء سداد الاشتراكات المطلوبة منها، وهو ما يتطلب مناشدة أصحاب الأعمال في القطاعات غير المتضررة من هذه الظروف بسرعة سداد مستحقات الهيئة والانتظام في سداد الاشتراكات الشهرية للهيئة.