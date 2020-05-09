شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المجامع اللغوية يؤيد مبادرة الصوم والصلاة من أجل الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور حسن الشافعي، رئيس اتحاد المجامع اللغوية العربية، رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو مجلس حكماء المسلمين، تأييده لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصوم والتضرع والدعاء والصلاة لله من أجل أن يرفع الله البلاء عن الإنسانية يوم الخميس المقبل 14 مايو.

وقال الشافعى: "إن الله شرح صدري لهذه الدعوة؛ لأنها تعيد الخلق إلى خالقهم عز وجل، وتذكرهم به، وباللجوء إليه فيما يتعسر عليهم من المشكلات، كما أنها توافق ليالي وأيام الشهر المبارك العظيم شهر رمضان، بل بداية العشر الأواخر منه، وفيها يستجاب الدعاء".

وأضاف رئيس مجمع اللغة العربية أن الله تعالى وصف نفسه في القرآن الكريم بأنه الذي (يجيب المضطر إذا دعاه)، وأن بعض المفسرين قال بأنه إذا تحقق الاضطرار فتلك مظنة الاستجابة، بصرف النظر عن عقيدة الداعي.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.