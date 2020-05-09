شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تتسلم مشروعات الأبحاث إلكترونيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، تسلم المشروعات البحثية إلكترونيا بمدارس القاهرة الجديدة، وفق تعليمات وزير التربية التعليم وتوجيهات محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية.

وتفاعل العديد من المدارس والطلاب وفقا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وتفتح المدارس أبوابها لاستلام الأبحاث الورقية لمن لم يستطع التسليم إلكترونيا.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تسليم الأبحاث إلكترونيا على منصة " https://new.edmodo.com/" أفضل صحيا، داعيا أولياء الأمور بعدم التكدس خلال تسليم الأبحاث الورقية فى المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الوزير، طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التي سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال في بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.

وأوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شيء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" في حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سوف يجد الطالب في صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثي لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة بي دي إف، على أن يكون الملف يحتوي على الكود التعريفي بالإضافة للسنة الدراسية.

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وقال "بعد هذه الخطوة يقوم الطالب بالضغط على كلمة (افتح)، وبعدها يضغط على كلمة (أرفق) وسوف تظهر 3 مقترحات، الأولى "ملف من الحاسب" والثانية "رابط من شبكة الإنترنت" والثالثة "ملف من حقيبة الظهر".

وأكد أن عبارة "ملف من حقيبة الظهر يُقصد بها استعادة مشروع البحث إذا كان تم رفعه على المنصة من قبل، أي قبل بدء موعد تسليم الأبحاث"، لكن في كلا الأحوال يضغط الطالب على أيقونة "ملف من الحاسب"، وهنا تنتقل المنصة مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب لاختيار البحث، وبعدها يتم رفع الملف على المنصة بكل سهولة".