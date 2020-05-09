شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير في القناطر الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، أعمال التطوير بمدينة القناطر الخيرية، وذلك عقب جولته التفقدية لمحافظة القليوبية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد خلال زيارته الى محافظة القليوبية، أحد مصانع الملابس الجاهزة، والذى تم اقامته ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، والذي يعمل حالياً على تصنيع الملابس الطبية "جاون" والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى اجمالى ما يتم تصنيعه داخل المصنع، والذى يصل إلى نحو 2000 قطعة "جاون" خلال اليوم ، هذا إلى جانب الكمامات.

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واستمع رئيس الوزراء خلال جولته بالمصنع، إلى شرح حول فكرة مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، حيث أشار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إلى أنها تعتمد على قيام المحافظة بتوفير اراض من املاك الدولة، وبناء المصانع عليها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وطرحها للشباب للتشغيل والادارة مع توفير عقد رعاية مع احد المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها لضمان الفرصة التسويقية، وقيام الشباب بتجهيز المصنع من خلال قرض بنكي ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة5%.

كما أشار إلى ان مشروع "وظيفتك جنب بيتك" تم تنفيذه في ٢٠١٦، وتم من خلاله تشغيل عدد ١٢ مصنع ملابس جاهزة بقرى محافظة القليوبية، كمرحلة أولى وتم تأجيرها بأجر رمزي للمجموعات الشبابية للإدارة والتشغيل، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل مستدامة داخل المحافظات ليزيد من قدرتها علي الاحتفاظ بسكانها، كما تمت الاشارة إلى أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف توفير 2500 فرصة عمل مباشرة وعددا مماثلا من الفرص غير المباشرة، وتتراوح المساحات المقام عليها المصانع ما بين 800 - 1400 م 2 بعدد من قرى المحافظة.