شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: إنشاء مجمع لإدارة المخلفات في العاشر بالتعاون مع البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه من المقرر أن يتم إقامة مجمع متكامل للمخلفات في العاشر من رمضان، بالتعاون مع البنك الدولى، ليصبح موقعا متكاملا لإدارة مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية، موضحه أنه سيكون مؤهلا للتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية والطبية، والهدم والبناء في مراحل الفرز والتدوير والدفن، مشيرة إلى أن ذلك فى إطار منظومة المخلفات الجديدة.

يأتى ذلك بالتزامن مع إنشاء وزارة البيئة، محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية الخطرة بمحافظة الغربية، بتكلفة مالية تقدر بحوالى عشـرون مليون جنية مصري، تمهيداً لتعميم التجربة بمنشآت الرعاية الصحية فـي كافة محافظات الجمهورية، حيث تعتبر تكنولوجيا الفرم والتعقيم المستخدمة بالمحطة أكثر فعالية في المعالجة مقارنة بأجهزة الترميد المستخدمة في العديد من المنشآت الصحية،كما أنها اقل تكلفةً من المحارق المطابقة للمواصفات العالمية.

Advertisements

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، استقبلت كلا من الدكتور محمد العصار وزير الدولة الإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمراجعه ما تم فى البرامج الثلاثة لمنظومة المخلفات الجديدة وتضم البنية التحتية، وعقود التشغيل، والمشاركة المجتمعية والدعم المؤسسي، بالتعاون مع شركاء تنفيذ المنظومة، وذلك ضمن مهام جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بتنظيم أدوار الفاعلين فى منظومة المخلفات للخروج بها إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض الدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة وكيفية التعامل معها لتلافيها خلال المراحل المقبلة.

كما أكدت وزيرة البيئة، أن قانون المخلفات الجديد على طاولة مجلس النواب منذ مارس الماضي، ومن المقرر أن يتم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بعد اعتماد مجلس الوزراء لتعريفة الخاصة بها في ديسمبر الماضي بقيمة 140 قرش/كيلووات.