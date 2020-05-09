شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثانية من طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان اللغة الثانية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت المجموعة الثانية من طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بعد انتهاء المجموعة الأولى من امتحاناتهم، حيث انطلق اختبار المجموعة الثانية من 12 ظهرا حتى 3 عصرا.

وأكد طلاب المجموعة الأولى، أن أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية سهل وواضح، واعتمدت على الفهم وسيستم الامتحان عمل بكفاءة دون أى مشاكل تقنية أو فنية.

وكانت المجموعة الأولى من طلاب الأول الثانوى بدأت صباح اليوم أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا على التابلت من المنزل، حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان

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ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".