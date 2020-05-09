شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان الكويت ناعيا الطبيب المصرى المتوفى بكورونا: عمل بإخلاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الطبيب المصرى طارق مخيمر الذى توفي جراء إصابته بفيروس كورونا أمس الجمعة ويعد اول طبيب بالكويت توافيه المنية بسبب الوباء وفق صحيفة الراى الكويتية.

وقال الغانم، خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة أحد الأبطال البواسل الذي عمل بكل جِد وإخلاص وتفان ٍفي الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الطبيب المصري الدكتور طارق حسين مخيمر الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بالفيروس. اللهم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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وكانت أسرة الطبيب قد أكدت فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سيتم دفنه اليوم بالكويت، وأوضح نجله محمد أن السفارة المصرية تواصلت معهم لتسهيل جميع الإجراءات، وعن إصابته أوضح: "اكتشفنا إصابته بالصدفة، ففى البداية شعر بارتفاع فى درجة حراراته وإعياء وذهب للكشف وأخذ أدوية برد عادى، ولم يتضح وقتها إصابته بفيروس كورونا، ولكن بعد أيام قليلة وقبل بدء شهر رمضان بيومين شعرت أنا أيضا بأعراض برد فذهب معى والدى لإجراء فحص كورونا، وأجريت له أيضا وجاءت نتائجى سلبية ولكن سبحانه الله تبين أنه مصاب بكورونا".

واستكمل المهندس محمد حديثه قائلا: على الفور دخل والدى المستشفى ومع تدهور الحالة الصحية نقل للعناية المركزة، لكن حالته تأخرت وتوفى اليوم.

وأضافت السيدة إيمان زوجة الطبيب الراحل، أن فترة مرض زوجها استغرقت أسبوعين، حتى توفى اليوم ولم يتم تغسيله واحتسب شهيدا، والسفارة المصرية تواصلت معهم وقدمت لهم واجب العزاء وجميع التسهيلات المطلوبة للدفن.