شكرا لقرائتكم خبر عن سيول تتراجع عن رفع قيود الإغلاق ..شخص زار 5 حانات وخالط 1500 أحد الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه على الرغم من إعادة فتح الأنشطة التجارية مؤخرًا وسط انخفاض مثير للإعجاب في حالة فيروس كورونا الجديدة ، أصدرت حكومة كوريا الجنوبية استشارات صحية على مستوى البلاد للحانات والنوادي الليلية لإغلاقها لمدة 30 يومًا أخرى بعد أن تتبع مسئولو الصحة إصابة 13 حالة جديدة بسبب شخص واحد دخل خمسة ملاهي ليلية في عاصمة البلاد سيول.

وقال نائب وزير الصحة كيم جانج ليب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "نعتقد أننا سنصاب بعدوى أخرى في المجتمع". "لقد حدث الانتشار في مساحات مغلقة ومزدحمة. يمكن أن يؤدي الانتقال بدون مصدر معروف للعدوى إلى انتشار عدوى عنقودية واسعة النطاق ، وهذا هو السبب في أن الحكومة لا تتخلى عن حذرها".

لم يكن الرجل المعني يعاني من أعراض عندما زار هذه الأماكن . في نهاية المطاف ، كان الاختبار إيجابيًا يوم الأربعاء ودخل مستشفى في سوون ، وهي مدينة جنوب سيول ، وفقًا لوكالة الأنباء UPI.

يعتقد المسئولون أنه ربما ما احتك بهم أكثر من 1500 شخص خلال ليلته و يستخدم مسؤولو المدينة الآن CCTV وسجلات بطاقات الائتمان للمساعدة في تحديد الزوار ويشجعونهم على العزل الذاتي والإبلاغ الفوري عن أي أعراض لفيروس كورونا إلى المستشفيات المحلية.

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مع انخفاض الحالات الجديدة ، سمحت كوريا الجنوبية لأماكن العبادة ، المتاحف ، والمرافق الترفيهية والملاهي الليلية باستئناف العمل مؤخرًا. ستبدأ المدارس الثانوية في البلاد في فتح أبوابها الأسبوع المقبل ، وستفتح مدارسها الأخرى تدريجيًا طوال شهر مايو.

ومع ذلك ، على غرار خطط إعادة فتح العديد من الولايات الأمريكية ، قالت كوريا الجنوبية إنها ستنسحب وستتراجع عن إعادة الفتح إذا ظهرت حالات جديدة.

في حين أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في كوريا الجنوبية انفجر في الأصل في أواخر فبراير وأوائل مارس ، عملت وزارة الصحة في البلاد بجد لإجراء تتبع صارم للمخالطين ، والوصول إلى أى شخص حضر أماكن حيث ذهب المرضى الذين يعانون من حالات مؤكدة من فيروس كورونا. باستخدام مزيج من المقابلات ومراقبة الهاتف المحمول ، تم اختبار أي شخص على مقربة من هؤلاء المرضى وجيرانهم على نطاق واسع وتم تشجيعهم جميعًا على الحجر الصحي.