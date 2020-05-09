شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. مدبولى: الصناعة مستقبل مصر ودعمها على رأس أولويات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها قرار الدكتور مصطفى مدبولى، جولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في القليوبية.

رئيس الوزراء: الصناعة مستقبل مصر ودعمها على رأس أولويات الدولة

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم السبت إلى محافظة القليوبية، بتفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة، والذى تم إقامته ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، والذى يعمل حاليًا على تصنيع الملابس الطبية "جاون" والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية نهاية مايو

أكدت هيئة السكة الحديد أنه مخطط وصول دفعة ثالثة من الجرارات الأمريكية المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع شركة جنرال الكتريك إلى ميناء الإسكندرية قبل نهاية مايو الجارى، حيث تضم 20 جرارا ليصل عدد الجرارات الجديدة من التعاقد 50 جرارا.

التموين: غدا آخر عروض تخفيضات الأسعار فى منافذ "أهلا رمضان"

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار طرح السلع الغذائية بمنافذ "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة من 15%، وتصل إلى 30 % وذلك حتى يوم الأحد المقبل، وهى آخر فترة لإقامة المنافذ، والتى بدأت منذ 10 إبريل الماضى وتستمر حتى 10 مايو الجارى.

رغم أزمة كورونا.. ارتفاع صادرات مصر من الخضر والفاكهة لـ2 مليون و770 ألف طن

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية، ارتفعت صادرات الخضر والفاكهة لمليونى و770 ألف طن منذ بداية التصدير وحتى الآن، متوقعا تزيد صادرات مصر خلال عام 2020 الزراعية 5.5 مليون طن، رغم أزمة كوورنا، بشكل يزيد عن معدلات 2019.

التعليم: لا مشاكل فى منصة امتحان أولى ثانوى باختبار اللغة الأجنبية الأولى

أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى دون مشكلات، وأن ومنصة الامتحان تعمل دون أعطال أو سقوط، مشيرة إلى أن المنصة تستوعب حاليا أكثر من 250 ألف طالب فى الفترة الأولى من امتحان أولى ثانوى.

طلاب الصف الأول الثانوى يبدأون امتحان اللغة الثانية إلكترونيا من المنزل

بدأ قبل قليل طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من المنزل، إلكترونيا على التابلت، حيث يمتد الامتحان من التاسعة صباحا حتى 3 عصرا تؤدى المجموعة الأولى من الطلاب امتحانات حتى 12 ظهرا، والمجموعة الثانية من 12 ظهرا حتى 3 عصرا، وتمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى

الحكومة: الانتهاء من تطوير مستشفى كفر شكر فى يونيو والتشغيل يوليو

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محافظة القليوبية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها حاليًا على أرض المحافظة، ومتابعة ما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية بمختلف المواقع، وفى مقدمتها مواقع العمل والإنتاج، وذلك فى إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا " المستجد.

مستشفى العجمى للحجر الصحى تستقبل أول مولود لأم مصابة بـ"كورونا"

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، عن أول عملية ولادة بمستشفى الحجر الصحى بالإسكندرية، لإحدى المريضات المحتجزات بالمستشفى للعلاج من فيروس كورونا.

جدول مواعيد تسليم المشروعات البحثية ورقيا من الطلاب فى المدارس

مع فتح المدارس أبوابها لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب اليوم السبت، ننشر جدول مواعيد استلام المشاريع البحثية فى المدارس، حيث تستقبل المدارس الطلاب من التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا بداية من اليوم 9 مايو حتى 16 من نفس الشهر.

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وزير العدل يقرر غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا

قرر المستشارعمر مروان وزيرالعدل،غلق محكمة مدينة نص الجزئية لمدة 14 يومًا لتعقيمها، وذلك بسبب ظهور حالة إيجابية تحمل فيروس كرونا، داخل المبنى، كما قرر وزير العدل نقل جميع الجلسات التى كانت تعقد بها لمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

تأجيل محاكمة سما المصرى بتهمة التحريض على الفسق والفجور لـ 23 مايو

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشا رامى عباس، اليوم السبت، ثانى جلسات محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 23 مايو الجارى.

رئيس الوزراء يتفقد مصنعا للملابس الجاهزة والملابس الطبية والكمامات بالقليوبية

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم إلى محافظة القليوبية، بتفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة، والذى تم اقامته ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، والذى يعمل حاليًا على تصنيع الملابس الطبية "جاون" والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى اجمالى ما يتم تصنيعه داخل المصنع، والذى يصل إلى نحو 2000 قطعة "جاون" خلال اليوم، هذا إلى جانب الكمامات.

الداخلية تكشف تجار مخدرات غسلوا 750 مليون جنيه فى العقارات والأراضى

فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى بأسيوط غسلوا نحو 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فيديو.. الخفافيش والقطط وكورونا.. كيف انتقل الفيروس إلى البشر؟

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس "كورونا" الذى أصاب أكثر من 3.8 مليون شخص حول العالم حتى الآن انتقل عن طريق الخفافيش، ويمكن أن ينتشر بين القطط.

على طريقة لصوص ولكن ظرفاء.. متهم ينقب حائط التأمينات ويسرق 1.2 مليون جنيه

نجحت أجهزة الأمن فى كشف غموض وضبط مرتكب واقعة سرقة مليون ومائتى ألف جنيه من داخل أحد مكاتب التأمينات الاجتماعية بالمنيا.

غدا شبورة وطقس معتدل فى القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 29 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، شبورة صباحا وطقسا غائما جزئيا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا غائما ولطيفا، والرياح معتدلة.

مطار القاهرة يستقبل رحلة تقل 144 راكبا من المصريين العالقين بالكويت

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، لإعادة مصريين عالقين في دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الداخلية تضبط قضايا احتيال واستيلاء على المال العام بـ1.2 مليار جنيه

وجه قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث شنت شرطة التموين حملات رقابية على الأسواق، أسفرت عن ضبط 7639 قضية تموينية متنوعة، وضبط 56 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 10329 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم بـ 1394415 جنيه.

تجديد حبس حنين حسام 15 يوماً بعد قبول استئناف النيابة

قال حسين البقار محامى حنين حسام "اليوتيوبر"، إن قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قرر قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل موكلته بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وقررت المحكمة تجديد حبس المتهمة 15 يوماً على ذمة التحقيقات