شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناعة بالمصل واللقاح: استهتار المواطنين سبب زيادة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة بعدد الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية مرتفعة.

وأضاف الحداد، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة كانت متوقعة أن يكون هذا الأسبوع هو ذروة فيروس كورونا، بسبب الاستهتار بالإجراءات الاحترازية.

وأشار مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إلى أن استهتار المواطنين بإجراءات الوقاية، هو السبب وراء زيادة عدد الإصابات.

وأوضح أن الخوف كله يكمن في الأسبوعين القادمين، نظرا لاحتمالية وجود زحام بسبب تجهيزات عيد الفطر.

ونوه إلى أن الازدحام خلال الأسبوعين القادمين من الممكن أن يتسبب في زيادة أعداد مصابي كورونا عن الأسبوع الماضي.

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وفى سياق اخر، أكد الدكتور أمجد الحداد ، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن جميع الأدوية واللقاحات التي ظهرت حتى الآن لمكافحة كورونا، هي مجرد تجارب ولا يوجد حتى الآن علاج مثبت لفيروس كورونا.

وأشار الدكتور أمجد الحداد ،عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية أكسترا نيوز إلى أنه لايوجد علاج حتى الآن لفيروس كورونا، وليس أمامنا سوى اتباع الإجراءات الاحترازية، والحرص على النظافة الشخصية ، مضيفا أن ارتداء الكمامة سيصبح أمرا إجباريا الفترة المقبلة على المواطنين، وعمال المصانع.

ومن جانب اخر، قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن بلازما المتعافين تعني بأنهم مجموعة من الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا وتم شفاؤهم ، ثم تؤخذ منهم أكياس دم، وتفصل البلازما التي تحتوي على أجسام مضادة لكورونا، لافتا إلى أنه أجريت تحاليل لأكياس البلازما لضمان صلاحيتها والتأكد من عدم إصابة هؤلاء الأشخاص بأمراض أخرى.

وأضاف الحداد ، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "اكسترا نيوز"، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنهم وجدوا أن 3 أكياس منهما صالحة للاستخدام وأخذت الموافقات عليها، لافتا إلى أن كرات الدم البيضاء هي التي تحتوي على البلازما.

وأشار الحداد ، إلى أن هذه البلازما يتم حقنها للمريض بفيروس كورونا وحالته حرجة، والتي من شأنها مقاومة الفيروس داخل جسم الإنسان، موضحا أنه تم تجربة هذا العلاج خارج مصر على قطاع كبير من المواطنين في الصين وإيطاليا وأثبت نجاحه بشكل كبير للغاية، لافتا إلى أن مصر خاضت التجربة أمس بعد عدو موافقات ونتائجها ستظهر الفترة المقبلة ونأمل أن تكون نتائجها جيدة جدا.

وأكد رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ،أن مصر من الدول الرائدة للعلاج بالبلازما، حيث يتم استخدامها، كما توجد مراكز لنقل الدم وفصلها، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بإقامة مصنع لمشتقات الدم، "إن شاء الله النتائج هتكون مبشرة الفترة المقبلة".