شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. ضبط 23 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و6 آلاف سيارة مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا، أسفرت عن ضبط 6377 قضية تموينية متنوعة، و16 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق 5 أماكن نشاط تعليمى مخالف، وغلق 1709 محل مخالف لمواعيد الغلق.

ونجحت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال مخالفة قرار الحظر في ضبط 23647 شخصا، و6835 سيارة، و383 دراجة نارية ، و 661 مركبة "توك توك"، وذلك استمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن استمرار العمل إجراءات حظر التجوال حتى نهاية رمضان، ليبدأ حظر التجوال من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالى.

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وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء استعرض الموقف الخاص بأزمة كورونا، موجها حديثه للمواطنين "الدولة كانت حريصة على تحقيق التوازن والحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على عجلة الاقتصاد المصرى"، موضحا أن تجربة الغلق الكامل التى اتبعتها بعض الدول حدث بها انهيار كامل لاقتصاداتها، وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى لابد وأن يستعيد عافيته بعد أزمة كورونا، وأن موازنة العام الجديد بها بند لزيادة الأجور والمعاشات بـ100 مليار جنيه، موضحا أن الدولة كانت حريصة على عدم تحمل المواطن المصرى أى أعباء خلال أزمة كورونا.

وأشار إلى أن كل عام نحتاج لتوفير ما يقرب من 800 فرصة عمل للشباب، قائلا: "كلنا كمواطنين لابد وأن نكون واعيين أن تأخر عجلة الإنتاج سيؤثر علينا".

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات التى تقدر عليها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأن الدولة كانت حريصة على تأخير تفشى المرض وهو ما دفعها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .

ولفت إلى أن أرقام الإصابات بكورونا حتى الآن فى نطاق السيطرة، مضيفا أن الحكومة ستقر قبل نهاية شهر رمضان كافة الإجراءات التى سيتم اتباعها مع فرض عقوبات لأى مخالفة لهذه الإجراءات.