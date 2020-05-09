شكرا لقرائتكم خبر عن حساب الاتحاد الأوروبى يبرز حوار سفير الاتحاد فى مصر مع " الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز الحساب الرسمي للاتحاد الأوربي في مصر على موقع "تويتر"، الحوار الذى أجراه ”الخليج 365” مع سفير الاتحاد الأوربي في مصر ايفان سوركوش.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في حواره لـ" الخليج 365"، أن الاتحاد الأوروبى شريك لمصر والمصريين، ويتعاون مع السلطة المصرية لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تفشى وباء كورونا، مضيفاً أنه لابد أن نمر من هذه الازمة جنبًا الى جنب ، فلا يوجد حدود لهذا الفيروس، ومع التعاون والتضامن سننتصر.



حساب الاتحاد الأوربى فى مصر على تويتر

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وشدد على أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، ولدينا صداقة تاريخية طويلة، حيث نعمل مع شركائنا المصريين على تحديد أفضل الطرق للاستجابة للأزمة والمساعدة في تلبية احتياجات المصريين، ونحن نبحث في مجالات حيوية مثل الصحة وسبل العيش والحصول على المياه النظيفة، وسنركز كذلك على مرحلة التعافي، ولا سيما تعزيز الاقتصاد وخدمات التضامن الاجتماعي.

وقام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمات خيرية من الشركاء المحليين في إطار "مبادرة ستين يومًا غذاء" لمتضرري كورونا بدعم 1000 أسرة مصرية من الأسر الأكثر احتياجًا التي تضررت جراء جائحة كورونا، وذلك بمساهمة قدرها 85 ألف جنيه مصري متمثلة في توزيع 500 كرتونة من المواد الغذائية على القرى الأكثر احتياجًا في محافظتي الفيوم والمنيا.