شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 817 قطعة سلاح بينها جرينوف وبنادق آلية بمداهمات أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت مدرعات الشرطة عدداً من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية" والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 87 متهم وبحوزتهم 24 قطعة سلاح نارى و70 طلقة مختلفة الأعيرة.

ونجحت الجهود في ضبط 21 قضية إتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو "31,120 كيلو جرام لمخدر البانجو- 2,330 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 205 جرام لمخدر الهيروين"، ووتنفيذ 4272 حكم قضائى متنوع، وضبط أحد المتهمين الهاربين، وضبط 461 قضية متنوعة أخرى.

واستهدفت الحملات الأمنية الاتجار غير المشروع في السلاح، حيث ضبطت 817 قطعة سلاح نارى، أبرزها "رشاش جرينوف- 81 بندقية آلية – 140 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 48 مسدس – 547 فرد محلى الصنع – 1232 طلقة مختلفة الأعيرة– 1211 قطعة سلاح أبيض".

وكشرت الداخلية عن أنيابها للمعتدين على الزراعات وأملاك الدولة، ونجحت في تأمين تنفيذ 1615 قرار إزالة "حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل" بنطاق 22 مديرية أمن.

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ولاحقت الداخلية الهاربين من الأحكام القضائية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث نجحت في تنفيذ 435924 حكم قضائى، بينها 1791 حكم جناية، و 150253 حكم حبس، و 220922 غرامة، و 62958 مخالفة.

ونجحت جهود الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم في ملاحقة التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة في ضبط 16 تشكيل عصابى، ضموا 45 متهماً، إرتكبوا 104 حادث سرقة متنوع، وضبط 137 قضية أحداث، وإعادة 22 سيارات مُبلغ بسرقتها.

وكشفت أجهزة الأمن غموض 48 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة" وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 73 متهماً، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 175231 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "23921 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 30 قيادة تحت تأثير مخدر، 2874 موقف عشوائى".