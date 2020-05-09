شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا احتيال واستيلاء على المال العام بـ1.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث شنت شرطة التموين حملات رقابية على الأسواق، أسفرت عن ضبط 7639 قضية تموينية متنوعة، وضبط 56 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 10329 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم بـ 1394415 جنيه.

وأثمرت الجهود عن ضبط 16 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 253896 لتر لبيعها فى السوق السوداء، وضبط 7567 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت 1004,938 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط "336" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "315,903" طن، وضبط 80 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "41,025" طن.

ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط 72638 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 37736544 جنيه.

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وتمكنت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة من ضبط 1216 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها 216 قضية ضرائب عامة، وكشف 108 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و46 قضية فى مجال الجمارك، و12 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و224 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 381 حكم قضائى، و216 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 8 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبى، توظيف أموال "، و5 قضايا فى مجال جرائم "إستيلاء على المال العام- إحتيال عبر الإنترنت – غسل أموال" بقيمة بلغت 1249507122جنيه مصري وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط 966 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض - أموال عامة - تسول - حيازة مواد مخدرة - باعة جائلين - إتصالات وبريد" ، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمَين إرتكبا واقعة "سرقة".

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط 24 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما ضبطت شرطة المسطحات المائية 635 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا "صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة" و677 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و104 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، و186 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و73 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين 20 لنش وباخرة سياحية.

ونجحت الجهود فى مجال أمن الموانئ في ضبط 3 قضايا تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و32 قضية متنوعة من أبرزها "جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب"، وأثمرت الجهود في مجال الأمن السياحى عن ضبط 540 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حفر وتنقيب عن الآثار – قضايا ومخالفات شركات سياحية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.