فيديو.. الخفافيش والقطط وكورونا.. كيف انتقل الفيروس إلى البشر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس "كورونا" الذى أصاب أكثر من 3.8 مليون شخص حول العالم حتى الآن انتقل عن طريق الخفافيش، ويمكن أن ينتشر بين القطط.
وقال خبير الأمراض الحيوانية التى تنتقل للإنسان "بيتر باين إمبارك" - فى مؤتمر صحفي، نقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية - إن "كورونا" يأتى من مجموعة من الفيروسات التى ولدت أو انتشرت داخل الخفافيش، ولكنه ليس من الواضح أى من الحيونات هى التى نقلت الوباء المستجد بعد ذلك إلى الإنسان.
وأضاف على أن الفيروس وصل للإنسان على الأرجح عن طريق الاتصال بالحيوانات التى يتم تربيتها بغرض استخدامها فى وجبات الطعام، على الرغم أن العلماء لم يحددوا حتى الآن أى فصيلة بالتحديد هى المسئولة عن ذلك.
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