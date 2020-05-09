إنفو جراف.. كيف نسافر فى زمن كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محللون دوليون مجموعة إجراءات وقائية سيتم اتباعها عند البدء فى تسيير رحلات الطيران رغم وجود فيروس كورونا المستجد. ووفقا لما نشرته صحيفة التايمز البريطانية فالإجراءات هى : 1- ركاب الطائرات سينتظرون 4 ساعات حتى يستطيعوا الصعود إلى متن الطائرات 2- طلب الفحص الطبى قبل وبعد الرحلة لمنع موجة ثانية من الفيروس 3- إضافة اختبارات طبية إلى إجراءات تسجيل الوصول العادية . 4- المحافظة على التباعد الاجتماعى فى كافة الإجراءات وعلى متن الطائرة 5- الإبقاء على التباعد الاجتماعى يعنى فراغ ثلث المقاعد على الأقل مما يرفع أسعار التذاكر حتى 50% 6- تقليل عدد الرحلات لتقليل الأعداد مما يعنى تباطؤ حركة الطيران Advertisements

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