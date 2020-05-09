مطار القاهرة يستقبل رحلة تقل 144 راكبا من المصريين العالقين بالكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، لإعادة مصريين عالقين في دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إنه من المقرر أن تصل رحلة إيركايرو مساء اليوم، إلى مطار القاهرة على متنها نحو 144 راكبا مصريا، معظمهم من العاملين بشركة المقاولين العرب، كانوا يعملون على تنفيذ مشروعات هناك بدولة الكويت، ومن المقرر أن يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.
وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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