شكرا لقرائتكم خبر عن غدا شبورة وطقس معتدل فى القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، شبورة صباحا وطقسا غائما جزئيا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا غائما ولطيفا، والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا مشمسا مائلا للحرارة وشبورة صباحا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا مائلا للحرارة مشمسا والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد، و على جنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.

و يشهد اليوم السبت، انخفاض فى درجات الحرارة ، حيث تتوقع هيئة الأرصاد شبورة صباحا وطقس غائم جزئى معتدل على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح تنشط غربا.

كما تتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس مائل للحرارة وشبورة صباحا ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار مشمس والرياح معتدلة تنشط أحيانا .