شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تسقط أخطر عصابة لتزوير العملة الوطنية وعملائها بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص فى تزييف وترويج العملات الوطنية ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية المتخصصة فى جرائم تقليد العملات.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد إنتشار تداول عملات مقلدة من فئتى (المائة، الخمسون) جنيه مصرى فى التعامل بنطاق العديد من المحافظات.

تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف و التزوير تنسيقاً وقطاع الأمن العام أسفرت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط شخصين (حاصل على بكالوريوس ويعمل بمجال التصوير، حاصل على دبلوم – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) إذ إتخذا من محال إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهـما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية بإستخدام أجهــزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات (القاهرة، القليوبية، سوهاج) وتحقيق إستفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتى جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبط المذكوران بمحل إقامتهما، بعد إستهدافهما بمأموريات متزامنة ومتلاحقة وبتفتيش مسكنهما عثر على (180) ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنيه مصرى بقيمة مبلغ (18000 جنية مصرى) جميعها تحمل رقم مسلسل واحد، و (300) فرخ ورق تصوير مطبوع على كل فرخ عدد (4) صور لوجهى العملة الوطنية فئة المائة جنيه بإجمالى (120 ألف جنيه مصرى) مقلدة ومعدة للتقطيع، و (150) فرخ ورق تصوير مطبوع على كل فرخ عدد (4) صور لوجهى العملة الوطنية فئة الخمسون جنيه بقيمة مبلغ (30 ألف جنيه مصرى) مقلدة ومعدة للتقطيع.

وضبطت أجهزة الأمن الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد وهى عبارة عن (2) جهاز حاسب آلى حديث بمشتملاتهما وطابعة كمبيوتر ملحق بها ماسح ضوئى (سكانر)، وكمية من عبوات الأحبار الملونة، مساطر مدرجه، أدوات حادة، ورق أبيض اللون، و(2) هاتف محمول يستخدما فى ممارسة نشاطهما الإجرامى.

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وبفحص جهازى الحاسب الآلى "المضبوطان" فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملان بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة فئتى (المائة، الخمسون) جنيه مصرى والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية، وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة بطريقة مُتقنة بإستخدام الأجهزة المضبوطة.

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين إحتوائها على محادثات نصية تُفيد نشاطهما الإجرامى ، وبمواجهة المتهمان بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية وذلك بقصد الإستفادة المادية وإتخاذهما العديد من المحافظات مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى عمليات الترويج على عملائهما .

وعقب ضبط المتهمين، تم بالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وفرع الإدارة بجنوب الصعيد تحديد عملائهما من راغبى شراء العملات الوطنية المُقلدة والسابق التعامل معهم لترويجها بالأسواق المحلية وهم عدد (ستة أشخاص، مقيمين بمحافظتى سوهاج وقنا) حيث تم ضبطهم بعدة مأموريات متلاحقة وبحوزتهم ( 70 ورقة مالية فئة المائة جنيه تحمل نفس رقم المسلسل للمبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين) وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على تلك العملات المقلدة من المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



المقبوض عليهم