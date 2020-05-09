شرطة التموين: تحرير 1200 قضية وتصادر 5 أطنان دواجن فاسدة و65 ألف قطعة مستلزمات طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استكملت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" وأبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة كرداسة لحيازته كمية قدرها 5 طن سلع غذائية "مقطعات دواجن، مفروم دواجن، جلود دواجن" بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدخيلة لحجبه عن التداول كمية قدرها (11,250 طن "دقيق فاخر، سكر حر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

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كما ضبط أمين عهدة مخزن جملة بدائرة قسم شرطة حلوان لحيازته كمية قدرها (3 طن فول تمويني) غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لوجود تغير في خواصه الطبيعية واحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس".. تمهيداً لتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليه لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية .

وفى ذات السياق ضبط المدير المسئول عن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية الغير مرخصة بدائرة قسم شرطة التجمع الثالث لحيازته كمية قدرها (4,180طن "مسلى، دقيق فاخر، شيكولاته") مجهولة المصدر.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وضبط مالك مخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية لحيازته كمية قدرها (1,587طن "لانشون، بطاطس نصف مقلية") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، وكذا (9120 عبوة "حلاوة طحينية، عصائر") مجهولة المصدر.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل لحجبه عن التداول 65430 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "قفاز، كمامة، كحول إيثيلي" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.