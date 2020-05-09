بكفالة 500 جنيه.. إخلاء سبيل 11 شخصا نظموا حفل إفطار جماعي ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار محمود الأبيض، إخلاء سبيل 11 شخصًا بتهمة إقامة حفل إفطار جماعي في أزمة فيروس كورونا، بكفالة 500 جنيه لكل منهم.
وكانت أجهزة الأمن بالجيزة رصدت فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيه عدد كبير من الأهالي يتناولون وجبة الإفطار على مائدة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
وتمكنت قوة أمنية من ضبط 11 شخصًا، هم القائمون على إعداد مائدة الطعام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
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