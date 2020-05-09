حبس 3 متهمين بقتل شاب في المرج بدافع الانتقام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل شاب قبل أذان المغرب بمنطقة مؤسسة الزكاة.

كما صرحت بتشريح ودفن جثة الشاب، وإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي بوفاة إبراهيم رضا، 23 عاما، على الفور تم الانتقال وبعمل التحريات وبسؤال الشهود تبين قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية بالتشاجر مع المجني عليه، خلال عودته من عمله، قام أحدهم بطعنة وآخر أطلق صوبه عيارا ناريا مما أودى بحياته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، واعترفوا بنشوب مشاجرة منذ فترة مع المجني عليه مما دفعهم للانتقام منه وقتله.