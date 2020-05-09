سقوط هارب من حبل المشنقة أثناء اختبائه داخل مزرعة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على محكوم عليه هارب من حكم بالإعدام في قضية "قتل عمد" بالإسماعيلية، أثناء اختبائه داخل مزرعة.

كانت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية، تردد محكوم عليه هارب مقيم بدائرة مركز التل الكبير مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية "قتل عمد"، على إحدى المزارع بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، تم استهداف المذكور وضبطه وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المحكوم عليهم الهاربين.