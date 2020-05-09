"الأمن العام" ينفذ 77 ألف حكم قضائي ويصادر 175 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 175 قطعة سلاح ناري، و233 قضية مخدرات، وتنفيذ 77493حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين ارتكبوا 9 حوادث متنوعة، 28 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 220 دراجة نارية مخالفة، 18934مخالفة مرورية، وفحص 71 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم خلال 24 ساعة الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.