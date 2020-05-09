الدستورية تبطل قرار محافظ الجيزة بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999K لعدم نشره بالجريدة الرسمية.

ونص قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999، بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر في نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 158 لسنة 34 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999، بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر في نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت حكما في 2008 بعدم السماح بتحويل المباني السكنية إلى إدارية، كما أصدرت حكما في الطعن رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية" في 2000 بأن "استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود الإيجار إنما يعنى حقهم في اختيار من يستأجرونها من ناحية، والغرض من استعمالها من ناحية أخرى".