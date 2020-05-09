ضبط 75 ألف "مطبوع تجاري" بدون تفويض من أصحاب الحقوق بداخل مطبعة بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

صادرت مباحث المصنفات، 75 ألف "مطبوع تجاري" بدون تفويض، من أصحاب الحقوق داخل مطبعة بعين شمس.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت بقيام مالك مطبعة – كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بطباعة العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة لأحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة وتبين وجود عامل بالمطبعة وعثر بداخلها على 75 ألف مطبوع تجارى ما بين "إستيكر خاص بمنتجات غذائية، شهادات ضمان خاصة ببعض الشركات، أكياس مواد غذائية، أغلفة أشعة خاصة بمراكز طبية وجميع تلك المطبوعات تم طباعتها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.