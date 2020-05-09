نقابة الأطباء تنعى "الدكتور دراز" تاسع شهداء "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن، الدكتور أحمد عزت دراز نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية للطب الوقائي، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس "كورونا المستجد" أثناء عمله.
وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إن دراز "لم يتوان عن أداء واجبه رغم كبر سنه وإصابته بعدد من الأمراض المزمنة وتواجد في الخطوط الأولى لمكافحة الوباء".
وأوضحت أن دراز هو تاسع شهداء النقابة في أزمة "كورونا".
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