برلماني يدعو إلى تحرك عاجل بشأن تعيين توكل كرمان في مجلس الإشراف العالمي لمحتوى "الفيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

دعا جون طلعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، البرلمانيين العرب، إلى تحرك جماعي عاجل تحت مظلة البرلمان العربي للاعتراض على ما أسماه بمهزلة تعيين توكل كرمان في مجلس الإشراف العالمي لمحتوى الفيسبوك وانستجرام.

ووصف جون هذه الخطوة بالمستفزة لجموع الشعب العربي؛ نظرا لأن توكل كرمان هي واحدة من الشخصيات التي ارتبط إسمها بعملية التخريب في المنطقة العربية، وهي إحدى الأدوات التي يستخدمها حلف قطر وتركيا لتنفيذ مخططاتهم لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وأكد جون، بحسب بيان، أنه لا يخفى على أحد حجم الكراهية والحقد الذي تكنه توكل كرمان لمصر ولدول محور الاعتدال في العالم العربي، وبالتالي فإن وجودها في هذا الكيان يبعث برسالة سلبية للغاية للمواطن العربي قبل الحكومات لأن المواطن كان هو المتضرر الأول من التحركات الهدامة التي استهدفت تدمير كيان الدولة الوطنية في المنطقة.

وأكد جون أنه بالنسبة للحالة المصرية فإن التحالف المعلن بين توكل كرمان وجماعة الإخوان الإرهابية هو سبب يدعم من رفضنا لتعيين مثل هذه الشخصية في هذا المنصب، معتبرا أن إدارة الفيسبوك بهذا الاختيار تعلن إنحيازها السافر ضد المواطن العربيي.

وقال جون: "المنطقة العربية تزخر بالعديد من الشخصيات التى تحظى باحترام من الجميع أو على الأقل لا يوجد خلاف بشأنها وكان الأجدر بإدارة الفيسبوك أن تختار واحدا من هؤلاء لهذه المهمة".