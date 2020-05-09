مياه أسيوط: تطهير خطوط الصرف الصحي استعدادا لفصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بأسيوط، إن الشركة مستمرة في تنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقا من قبل الشركة سواء لشبكات المياه أو لخطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحي والإستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من وجود أي طفوحات أو شكاوى جودة المياه.

وأشار إلى تنفيذ أعمال التطهير لبيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحي بشارع العدلي، وشارع محمود رشوان، وشارع الجلاء بمنطقة شرق أسيوط، خلال الخطة الليلية التى تقوم بها الشركة أثناء وقت الحظر حتى لا تعوق أعمال التطهير حركة المرور بالشارع ومن ثم يتمكن فنيين الشركة من فتح المطابق وإتمام اعمال التطهير.

وأوضح أنه يتم المتابعة الدورية للمناطق الساخنة إما بالآلات اليدوية او بمعدات الشركة وذلك باستخدام النافوري والسيارات المدمجة في تطهير الشبكة والبيارات استعدادا لفصل الصيف لتفادى حدوث أي طفوحات او انسدادات مفاجئة قد تحدث بأي منطقة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.