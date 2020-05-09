مصر | بسبب إصابة سكرتير بكورونا.. ننشر تفاصيل غلق محكمة مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب إصابة سكرتير بكورونا.. ننشر تفاصيل غلق محكمة مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول عن سبب إصدار المستشار عمر مروان، وزير العدل قرارا بإغلاق محكمة مدينة نصر صباح اليوم السبت، لمدة 14 يوما، لتعقيمها، وذلك عقب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد والذي جاء في بيان صحفي للوزارة، والتى أكدت أنه عقب ظهور حالة إيجابية تحمل فيروس كورونا، لأحد المتواجدين داخل المبنى، وقرر الوزير نقل جلسات التي كانت تعقد بها لمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

وأوضح المصدر أن سكرتير يعمل في المحكمة أصيب بفيروس كورونا المستجد، وتأكد إصابة آخرين، وذلك عقب إجراء الكشف الطبي عليهم جراء مخالطتهم المصاب الأول.

وأضاف أن سكرتير يعمل في المحكمة أصيب بفيروس كورونا المستجد، من خلال شقيق له نقل إليه العدوي، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، وهو ما جعله يخالط العاملين بالمحكمة.

وأكد المصدر، أن الجهات المعنية قامت بإرسال فريق طبي لتتبع الحالات التى خالطت السكرتير المصاب، للكشف عن المصابين قبل مخالطتهم آخرين، وبالفعل تبين إصابة بعض الأشخاص جراء مخالطة السكرتير، فتم نقلهم لمستشفي العزل.

وأشار، إلى أن الفريق الطبي قرر عزل بعض الأشخاص داخل منازلهم لحين تبين إصابتهم بالفيروس من عدمه، كما تم تطهير وتعقيم المحكمة بالكامل وغلقها.