مصر | إحباط ترويج 5 أطنان لحوم فاسدة بكرداسة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، لحيازته كمية قدرها (5 طن سلع غذائية "مقطعات دواجن، مفروم دواجن، جلود دواجن") بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

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نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إحباط ترويج 5 أطنان ونصف الطن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمي بمصانع ومحال تجارية ومخازن بمنطقتي أوسيم والوراق.

كانت وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، حملات مكثفة على المحال التجارية، والمصانع والمخازن، بمنطقتي أوسيم والوراق، لضبط الأسماك المملحة، الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك في إطار الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار عدوى فيروس الكورونا.

ونجحت القوات في ضبط 5 أطنان ونصف الطن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمي بمصانع ومحال تجارية ومخازن بمنطقتي أوسيم والوراق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.