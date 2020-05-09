مصر | ضبط شقيقين بتهمة النصب على المواطنين فى سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيقين بسوهاج لقيامهما بالنصب على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى.

فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من بعض المواطنين (مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام شخصين بالنصب والإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام شخصين (مالك مستودع أسمنت وحديد تسليح، وشقيقه مدرس - مقيمان بدائرة مركز أخميم بسوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (إثنان مليون ومائتان خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون.. وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أقرا ايضا: ضبط 28 قطعة سلاح و96 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٢٨ قطعة سلاح نارى، ٩٦ قضية مخدرات وتنفيذ ٤٠٣٥ حكما قضائيا متنوعا.

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ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٢٨ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٢٦ متهم) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٧) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (٣) طبنجة، (١٥) فرد محلى، (٦٩) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٥٢) قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٤٠٣٢٥) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (١٣١) حكم جناية، (١١١١٠) حكم حبس جزئى، (٢٠٥٠) حبس مستأنف، (٢١٨٨) حكم غرامة، (٥٨٤٦) حكم مخالفة.

واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (٤) متهمين ارتكبوا (١٥) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ٩٦) قضية مخدرات بحوزة (١٠٣) متهم، ضُبط خلالها الآتى، كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،555 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،429 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،788 كيلوجرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام)، (3437) قرص مخدر.

وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، عن ضبط (٢٢) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (١٥) متهما لممارستهم أعمال البلطجة وعن مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، قامت بصبط (٢٣٢) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تمت إعادة ٧سيارات دراجة نارية).

وبخصوص مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط (١٥١٥٣) مخالفة مرورية، وتمكنت فى مجال فحص السائقين، من فحص (٤٩) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (٤) منهم.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.