مصر | ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص في تزييف العملات الوطنية

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص في تزييف العملات الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بمحافظة القليوبية تخصص في تزييف وترويج العملات الوطنية المزورة.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد انتشار تداول عملات مقلدة من فئتي (المائة، الخمسون) جنيه مصري في التعامل بنطاق العديد من المحافظات.

تم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تنسيقًا وقطاع الأمن العام أسفرت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط شخصين (حاصل على بكالوريوس ويعمل بمجال التصوير، حاصل على دبلوم – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) إذ اتخذا من محال إقامتهما وكرًا لممارسة نشاطهـما الإجرامي في تقليد العملات الوطنية باستخدام أجهــزة حاسب آلي وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات (القاهرة، القليوبية، سوهاج) وتحقيق استفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتي جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبط المذكوران بمحل إقامتهما، بعد إستهدافهما بمأموريات متزامنة ومتلاحقة وبتفتيش مسكنهما عثر على ما يلي:



عدد (180) ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنيه مصري بقيمة مبلغ (18000 جنيه مصري) جميعها تحمل رقم مسلسل واحد.



عدد (300) فرخ ورق تصوير مطبوع على كل فرخ عدد (4) صور لوجهي العملة الوطنية فئة المائة جنيه بإجمالى (120 ألف جنيه مصرى) مقلدة ومعدة للتقطيع.

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عدد (150) فرخ ورق تصوير مطبوع على كل فرخ عدد (4) صور لوجهي العملة الوطنية فئة الخمسون جنيه بقيمة مبلغ (30 ألف جنيه مصري) مقلدة ومعدة للتقطيع.



الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد وهي عبارة عن:

عدد (2) جهاز حاسب آلى حديث بمشتملاتهما.

طابعة كمبيوتر ملحق بها ماسح ضوئى (سكانر).

كمية من عبوات الأحبار الملونة، مساطر مدرجه، أدوات حادة، ورق أبيض اللون.

عدد (2) هاتف محمول يستخدما في ممارسة نشاطهما الإجرامي.



بفحص جهازى الحاسب الآلى "المضبوطان" فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملان بصور لوجهي العملات الورقية المقلدة فئتى (المائة، الخمسون) جنيه مصري والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية، وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة بطريقة مُتقنة بإستخدام الأجهزة المضبوطة.