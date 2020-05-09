مصر | ضبط قضيتي اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبي

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيهما "شخصين" وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (15000جنيه مصرى) وكذا ضبط عملات أجنبية بما يعادل (148450 – مائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائه وخمسون جنيه جنيه مصرى "تم ضبطها نقديًا")، وكذا (7،060،000– سبعة ملايين وستون ألف جنيه مصرى) تم ضبطها مستنديًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أقرا أيضا: ضبط 3 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

وكثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (3) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع - سجائر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (30000 جنيه).

كما أسفرت فى مجال الأمن العام في ضبط عدد (14) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، سلاح أبيض).

Advertisements

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (109) مخالفة مرورية متنوعة، وتم تنفيذ عدد (115) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أقرا أيضا: ضربات أمنية ناجحة لتجار المخدرات قبل عيد الفطر

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 12 شخصا وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار بها.

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ببعض المحافظات، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط شخصين (عاطل وسيدة) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 5 قوالب لمخدر الهيروين وزنت 1.250 كيلو جرام – 15 قطعة مشغولات ذهبية – 6 طلقات خرطوش – مبلغ مالى – عدد 4 هاتف محمول – ميزان).

وأسفرت الحملات، من ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزته (عدد 6 قوالب لمخدر الهيروين وزنت 1،500 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول) بقصد الاتجار.

وتمكنت الحملات، من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (عدد 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول) بقصد الاتجار، كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (عدد 1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" - مبلغ مالى – هاتف محمول).