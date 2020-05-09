مصر | بلاغ للنائب العام يطالب بضبط وإحضار الصحفى الكويتى مبارك البغيلى

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام يطالب بضبط وإحضار الصحفى الكويتى مبارك البغيلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار حماده الصاوى النائب العام، قيد تحت رقم 19650 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد الصحفى الكويتى مبارك البغيلى، طالب فيه بضبطه واحضاره واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة لاسائته المتعمدة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والتطاول على الشعب المصري بالفاظ يعاقب عليها القانون والتحريض ضد المواطنيين المصريين المتواجديين فى دولة الكويت.

واستند محمود فى بلاغه المقدم ضد الصحفى الكويتى المذكور الى التصريحات التى يكتبها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر والتى يتطاول فيها على مصر وشعبها ويحرض على استخدام العنف ضد المصريين الموجوديين فى الكويت ووصفهم باوصاف غير لائقة.

كما اتهم محمود الصحفى المذكور بانه يتعمد الاساءة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال تصريحاته العنصرية، مشيرا الى ان المقدم ضده البلاغ والمعروف بانتماؤه لجماعة الاخوان الارهابية منذ وقت طويل يتلقى تعليمات من قيادات التنظيم الاخوانى الارهابى للاساءة لمصر ومؤسساتها وقياداتها والتطاول عليها والتحريض ضدها لتشويه صورة الدولة المصرية فى المحافل الدولية، مضيفا ان الصحفى المذكور يتلقى تمويلات مالية مشبوهه لارتكاب تلك الجرائم فى حق الدولة المصرية ومواطنيها وان تصريحاته آثارت استهجان الرأى العام لتطاوله على مصر وقياداتها والتحريض ضدها.