أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته التى قام بها اليوم الى محافظة القليوبية، الاعمال الانشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى، بكفر شكر، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمدعبد العاطى، وزير الموارد المالية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.
واستمع رئيس الوزراء، خلال جولته، فى أرجاء المحطة الى شرح من وزير الإسكان، أشار خلاله الى ان الطاقة التصميمية للمحطة تصل إلى 45الف م3يوم، بتكلفة تقديرية تبلغ 220 مليون جنيه، ومن المتوقع ان يتم الإنتهاء من كافة الاعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 الف نسمة من اهالى مركز كفر شكر.
وأشاد رئيس الوزراء بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم تطبيقها فى إطار التعامل مع ازمة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدًا على اهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الاعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى اقرب وقت.
وأكد أن المشروعات الخدمية، خاصة مشروعات البنية الأساسية، تأتى على أجندة الاهتمامات، ولذا يجب ألا يتأخر العمل بها.
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.
وفى هذا الصدد كشف ان هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالاجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخري وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالاجراءات الوقائية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، داعيا المواطنين خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان الكريم قبيل عيد الفطر المبارك بضرورة تعديل السلوكيات التى اعتدنا عليها بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.