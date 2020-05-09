أخبار مصر | برلماني: أزمة كورونا أظهرت تعاون الوزارات والمجتمع المدني

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: أزمة كورونا أظهرت تعاون الوزارات والمجتمع المدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، أنه منذ ظهور فيروس كورونا في مصر تعمل الوزارات معا في إطار الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة لتظهر أنها يدًا واحدة في مواجهة المخاطر التى تهدد حياة المصريين.

وأوضح "زين الدين" في بيان له اليوم، أننا شهدنا التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، فضلًا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأى حالات مشتبهة، وتدشين حملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، وكذلك تشديد الرقابة الصحية، وفقًا لأعلى المعايير.

وأشاد النائب بدور وزارة التضامن في دعم الأسر الاولى بالرعاية، خاصة المتضررة من أثار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى دخول أسر جديدة من الفئات الأولى بالرعاية ضمن برنامج «تكافل وكرامة».

وأشار النائب إلى أهمية دور المجتمع المدني خلال أزمة كورونا، وذلك من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والطبية والاجتماعية، وكذا تقديم التجهيزات الخاصة بالتطهير وإمكانات الإسعافات الأولية، مع توفير المتطوعين المدربين للمساعدة في أعمال الرعاية في مناطق الحجر الصحي، والمشاركة في جمع التبرعات المادية والعينية، والإشراف على إقامة الدورات التدريبية للمتطوعين عبر البوابات الإلكترونية، التي حددتها WHO منظمة الصحة العالمية، كما تشارك منظمات المجتمع المدني في توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.

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