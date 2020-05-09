أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتشديد الرقابة على الأسواق

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتشديد الرقابة على الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول عودة مشهد الزحام في الأسواق في كثير من مناطق القاهرة والمحافظات رغم ارتفاع تعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19)، وهو ما يثير مخاوف من تفاقم الإصابات مع تهافت المصريين على الشراء في شهر رمضان المبارك، وقرب حلول عيد الفطر.

وأوضح "بركات" في بيان له اليوم السبت، أن التجمعات عموما بما فيها الأسواق والمدارس والمطارات ودور العبادة تحاول الدولة الحد منها، والأسواق خاصة لتقارب الباعة من بعضهم وتكدس الزبائن من مختلف الأماكن والأعمار؛ فهذا يشكل خطورة كبيرة، لافتًا إلى أن الأسواق تنقسم إلى جانبين وهى أسواق عشوائية غير مرخصة وبها تعديات وتختص بالسلع والخضراوات، وأسواق أخرى أسبوعية بمحافظات الجمهورية حاصلة على ترخيص وتعمل بشكل أسبوعى ليوم واحد، ورغم قيام وزارة التنمية المحلية بحملات لإغلاقها، لكن ما زالت هناك أسواق شعبية في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات خاصة أسواق الخضار والفاكهة والدواجن وغيرها من المأكولات.

وأضاف أن انتشار هذه الأسواق غير المقننة والتي تعمل بدون ترخيص، يهدر أموالا عديدة على الدولة، ويرسخ للفوضى والعشوائية ومخالفة القانون، وأن فيروس كورونا عندما ظهر في الصين كان من سوق شعبي، معتبرا أن الفترة الحالية فرصة ذهبية لترتيب الوضع حرصا على سلامة الجميع، وأضاف أنه على كل الأسواق والمحلات أن يكون لديها حس صحي ووطني لحماية النفس والغير.



وأشار إلى إنه آن الآوان أن تهتم الدولة بتنظيم الأسواق العشوائية، مطالبا بتشديد الرقابة على عملية الإغلاق والمتابعة المستمرة لها، وأوضح أن حال استمرارها يجب على الجميع اتباع إجراءات الوقاية العامة والرقابة الذاتية، وعلى الدولة توسعة حجم السوق أو إيجاد بدائل سريعة للحد من التجمعات التى تسمح بالتقاط العدوى. وأشار إلى إنه آن الآوان أن تهتم الدولة بتنظيم الأسواق العشوائية، مطالبا بتشديد الرقابة على عملية الإغلاق والمتابعة المستمرة لها، وأوضح أن حال استمرارها يجب على الجميع اتباع إجراءات الوقاية العامة والرقابة الذاتية، وعلى الدولة توسعة حجم السوق أو إيجاد بدائل سريعة للحد من التجمعات التى تسمح بالتقاط العدوى. وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا. تسجيل 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و21 وفاة Advertisements