أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتشديد الرقابة على الأسواق

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتشديد الرقابة على الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "بركات" في بيان له اليوم السبت، أن التجمعات عموما بما فيها الأسواق والمدارس والمطارات ودور العبادة تحاول الدولة الحد منها، والأسواق خاصة لتقارب الباعة من بعضهم وتكدس الزبائن من مختلف الأماكن والأعمار؛ فهذا يشكل خطورة كبيرة، لافتًا إلى أن الأسواق تنقسم إلى جانبين وهى أسواق عشوائية غير مرخصة وبها تعديات وتختص بالسلع والخضراوات، وأسواق أخرى أسبوعية بمحافظات الجمهورية حاصلة على ترخيص وتعمل بشكل أسبوعى ليوم واحد، ورغم قيام وزارة التنمية المحلية بحملات لإغلاقها، لكن ما زالت هناك أسواق شعبية في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات خاصة أسواق الخضار والفاكهة والدواجن وغيرها من المأكولات.
وأضاف أن انتشار هذه الأسواق غير المقننة والتي تعمل بدون ترخيص، يهدر أموالا عديدة على الدولة، ويرسخ للفوضى والعشوائية ومخالفة القانون، وأن فيروس كورونا عندما ظهر في الصين كان من سوق شعبي، معتبرا أن الفترة الحالية فرصة ذهبية لترتيب الوضع حرصا على سلامة الجميع، وأضاف أنه على كل الأسواق والمحلات أن يكون لديها حس صحي ووطني لحماية النفس والغير.
وأشار إلى إنه آن الآوان أن تهتم الدولة بتنظيم الأسواق العشوائية، مطالبا بتشديد الرقابة على عملية الإغلاق والمتابعة المستمرة لها، وأوضح أن حال استمرارها يجب على الجميع اتباع إجراءات الوقاية العامة والرقابة الذاتية، وعلى الدولة توسعة حجم السوق أو إيجاد بدائل سريعة للحد من التجمعات التى تسمح بالتقاط العدوى.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.
تسجيل 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و21 وفاة
وأكد تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.
وكشف عن أن هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا في معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخري وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالاجراءات الوقائية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، فضلًا عن الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، داعيا المواطنين خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان الكريم قبيل عيد الفطر المبارك بضرورة تعديل السلوكيات التى اعتدنا عليها بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.
وأشار إلى أنه في حال الشعور بأي أعراض مرضية يرجي سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا تخصيص الخطين الساخنين 105 و15335 لتلقي استفسارات المواطنين، كما يمكن التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.