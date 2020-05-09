أخبار مصر | رئيس مجلس الوزراء يتفقد محافظة القليوبية

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الوزراء يتفقد محافظة القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمحافظة القليوبية، ويتفقد خلال الزيارة عددًا من مشروعات المحافظة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لميكنة وانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف المتعلق بالتعاقدات وتدبيرالأجهزة والمعدات اللازمة لعمل مختلف الجهات الحكومية داخل العاصمة الادارية، وكذا الموقف الخاص بالتطبيقات وميكنة أعمال تلك الجهات، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن التطبيقات المشتركة بين الجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة الادارية فى مرحلتها الأولى تتضمن البوابة الرئيسية لمنصة العمل الحكومي الموحد لموظفي الدولة، وتطبيق إدارة الموارد البشرية، وتطبيق متابعة القرارات والتكليفات، وتطبيق إدارة الوثائق والمحتوى، وتطبيق الأرشيف الإلكتروني.

وأنه جار العمل على الانتهاء من تنفيذ التطبيقات الخاصة بالمرحلة الثانية، والتى تتضمن تطبيق إدارة ومتابعة المشروعات، وتطبيق التعاقدات الحكومية والمشتريات، فضلًا عن التكامل والربط مع التطبيقات المالية المنفذة بواسطة وزارة المالية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 58 من المصابين بفيروس وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا. تسجيل 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و21 وفاة Advertisements