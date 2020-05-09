الداخلية تكشف تجار مخدرات غسلوا 750 مليون جنيه فى العقارات والأراضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى بأسيوط غسلوا نحو 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة،وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد التشكيلات العصابية مكون من (سبعة عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط بمحافظة أسيوط) لإضطلاعهم وقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الإقتصادى والقانونى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات) ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (750 مليون جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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