ننشر أول فيديو لغلق محكمة مدينة نصر بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار عمر مروان وزيرالعدل، غلق محكمة مدينة نصر الجزئية لمدة 14 يوماً لتعقيمها، وذلك بسبب ظهور حالة إيجابية تحمل فيروس كرونا، داخل المبنى. كما قرر وزير العدل نقل جميع الجلسات التى كانت تعقد بها لمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ، وينشر ”الخليج 365” أو لقطات مصورة لغلق المحكمة. وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر ضمن الإجرءات الاحترازية لمواجهة كورونا ، ومنذ أسبوع عاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو، بعدما أعلنت المحاكم باختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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