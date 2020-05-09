شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الصناعة مستقبل مصر ودعمها على رأس أولويات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم السبت الى محافظة القليوبية، بتفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة، والذى تم إقامته ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، والذي يعمل حالياً على تصنيع الملابس الطبية "جاون" والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وتمت الإشارة فى هذا الصدد إلى إجمالى ما يتم تصنيعه داخل المصنع، والذى يصل إلى نحو 2000 قطعة "جاون" خلال اليوم ، هذا إلى جانب الكمامات.

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وأجرى الدكتور مصطفى مدبولى حواراً مع عدد من الشباب والشابات العاملين بالمصنع، وجه لهم فيه الشكر على جهودهم المبذولة فى هذه الفترة الدقيقة، وعلى جودة المنتجات التى يصنعونها، مؤكدا أن الصناعة هى مستقبل مصر، والدولة مهتمة بدعمها فى هذه الفترة.