شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مصنعا للملابس الجاهزة و الملابس الطبية والكمامات بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم الى محافظة القليوبية، بتفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة، والذى تم اقامته ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، والذي يعمل حالياً على تصنيع الملابس الطبية "جاون" والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى اجمالى ما يتم تصنيعه داخل المصنع، والذى يصل إلى نحو 2000 قطعة "جاون" خلال اليوم ، هذا إلى جانب الكمامات.

واستمع رئيس الوزراء خلال جولته بالمصنع، والتى رافقه خلالها وزراء الموارد المالية والرى، والتنمية المحلية، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ القليوبية، إلى شرح حول فكرة مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، حيث أشار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إلى أنها تعتمد على قيام المحافظة بتوفير اراض من املاك الدولة، وبناء المصانع عليها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وطرحها للشباب للتشغيل والادارة مع توفير عقد رعاية مع احد المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها لضمان الفرصة التسويقية، وقيام الشباب بتجهيز المصنع من خلال قرض بنكي ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة5%.

كما أشار إلى ان مشروع "وظيفتك جنب بيتك" تم تنفيذه في 2016، وتم من خلاله تشغيل عدد 12 مصنع ملابس جاهزة بقرى محافظة القليوبية، كمرحلة أولى وتم تأجيرها بأجر رمزي للمجموعات الشبابية للإدارة والتشغيل، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل مستدامة داخل المحافظات ليزيد من قدرتها علي الاحتفاظ بسكانها، كما تمت الاشارة إلى أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف توفير 2500 فرصة عمل مباشرة وعددا مماثلا من الفرص غير المباشرة، وتتراوح المساحات المقام عليها المصانع ما بين 800 - 1400 م 2 بعدد من قرى المحافظة.

ونوه المحافظ إلى أن المحافظة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع كل من اتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب للملابس والمنسوجات، وذلك من أجل تنفيذ المشروع مع تقديم كافة المساهمات والاستشارات الفنية والتدريبية والتسويقية، كما تم الاتفاق مع كبار شركات الملابس الجاهزة والتي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج على رعاية مصانع مشروع وظيفتك جنب بيتك لمدة ثلاث سنوات – مدة سداد القرض – عن طريق التعاقد معهم للتشغيل الخارجي تحت اشراف ورقابة الشركة الراعية للاطمئنان على جودة المنتجات وانتظام معدلات الانتاج وهو الأمر الذي يضمن نجاح المشروع واستدامته ويؤمن الفرص التسويقية اللازمة لنجاح المشروع واستمرار التشغيل بمعدلات اقتصادية مناسبة .

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وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع مسئولى المصنع، عبر خلاله عن تقديره للجهد المبذول، وجودة المنتجات من الملابس الجاهزة التى يتم تصديرها، وكذا اهتمام المصنع بالتحول فى هذه الفترة لصنع المستلزمات والملابس الطبية والكمامات، لتوفيرها فى الأسواق لمواجهة فيروس كورونا.

كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولى حوارا مع عدد من الشباب والشابات العاملين بالمصنع، وجه لهم فيه الشكر على جهودهم المبذولة فى هذه الفترة الدقيقة، وعلى جودة المنتجات التى يصنعونها، مؤكدا أن الصناعة هى مستقبل مصر، والدولة مهتمة بدعمها فى هذه الفترة.