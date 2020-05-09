شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر غلق محكمة مدينة نصر بسبب ظهور حالة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشارعمر مروان وزيرالعدل،غلق محكمة مدينة نص الجزئية لمدة 14 يوماً لتعقيمها، وذلك بسبب ظهور حالة إيجابية تحمل فيروس كرونا، داخل المبنى ، كما قرر وزير العدل نقل جميع الجلسات التى كانت تعقد بها لمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

ومن ناحية أخرى يعود اليوم السبت العمل بالدوائر المدنية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، حيث أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بمباشرة الدوائر (مدنى - تعويضات - إيجارات - عمال - تجاري) عملها، اعتبارا من الأسبوع الثانى من شهر مايو.

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ونص قرار رئيس المحكمة على عودة العمل بهذه الدوائر بذات الضوابط والاختصاص المبينة بالقرار 145 لسنة 2020، على أن يعفى بعض المستشارين من الحضور لاعتبارات تتعلق بإقامتهم فى محافظات نائية وعدم وجود وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن ، ونص القرار على أن يقتصر التنفيذ على شهر مايو لحين صدور قرارات أخرى، طبقا لما يستجد من أمور.

وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر، ومنذ أسبوع عاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو، بعدما أعلنت المحاكم باختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.