شكرا لقرائتكم خبر عن لأولياء الأمور والطلاب.. ازاى ترفع بحثك إلكترونيا على ادمودو × 16 خطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استلام أبحاث طلاب النقل والشهادة الإعدادية اليوم السبت 9 مايو وحتى 16 من نفس الشهر إلكترونيا وورقيا، الخليج 365 يقدم فى الخطوات التالية كيفية رفع البحث إلكترونيا على منصة ادمودو.

ـ رفع البحث إلكترونيا متاح بالنهار أو بالليل دون التقيد بموعد، ولكن يجب تنظيم عملية الدخول تخفيفا على الشبكات.

ـ الدخول على منصة "إدمودو" new.edmodo.co.

ـ منصة ادمودو سيقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا.

ـ موقع رفع الأبحاث " new.edmodo.co " باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية.

ـ يبدأ الطالب بالضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" في حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة.

ـ بعد الدخول يجد الطالب في صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثي لعام 2019- 2020".

ـ يجد الطالب مكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة بي دي إف، على أن يكون الملف يحتوي على الكود التعريفي بالإضافة للسنة الدراسية.

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ـ يقوم الطالب بالضغط على كلمة (افتح)، وبعدها يضغط على كلمة "أرفق".

ـ سوف تظهر 3 مقترحات، الأولى "ملف من الحاسب" والثانية "رابط من شبكة الإنترنت" والثالثة "ملف من حقيبة الظهر".

ـ عبارة "ملف من حقيبة الظهر يُقصد بها استعادة مشروع البحث إذا كان تم رفعه على المنصة من قبل أي قبل بدء موعد تسليم الأبحاث".

ـ يضغط الطالب على أيقونة "ملف من الحاسب" وهنا تنتقل المنصة مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب لاختيار البحث وبعدها يتم رفع الملف على المنصة بكل سهولة".

ـ بعد الانتهاء من تحميل ملف البحث على المنصة سوف تكون هناك أيقونة صغيرة اسمها "تسليم الواجب"، عندما تضيء باللون الأزرق، يتم الضغط عليها وهذا يعني أنه تم تحميل البحث على المنصة.

ـ بعدها تظهر علامة تسأل الطالب هل أنت مستعد للتسليم أو غير مستعد وعلى الطالب أن يضغط على كلمة مستعد.

ـ بعدها تظهر للطالب رسالة مفادها "تم تسليم العمل، وسوف نعلم معلمك.

ـ هذه الرسالة هي ضمان تسليم البحث بنجاح.

ـ لو أخطأ الطالب ورفع أيّ ملف بالخطأ على المنصة مكان البحث بإمكانه إزالة ما تم رفعه من خلال أيقونة "المراجعة الأخيرة" وإعادة رفع الملف الصحيح.