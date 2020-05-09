شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد عدد من مشروعات الطرق والكبارى بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل ، عدد من مشروعات الطرق والكبارى وذلك خلال جولته التفقدية لمحافظة القليوبية .

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم الى محافظة القليوبية، بتفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة، والذى تم اقامته ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، والذي يعمل حالياً على تصنيع الملابس الطبية "جاون" والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى اجمالى ما يتم تصنيعه داخل المصنع، والذى يصل إلى نحو 2000 قطعة "جاون" خلال اليوم ، هذا إلى جانب الكمامات.

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واستمع رئيس الوزراء خلال جولته بالمصنع، والتى رافقه خلالها وزراء الموارد المالية والرى، والتنمية المحلية، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ القليوبية، إلى شرح حول فكرة مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، حيث أشار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إلى أنها تعتمد على قيام المحافظة بتوفير اراض من املاك الدولة، وبناء المصانع عليها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وطرحها للشباب للتشغيل والادارة مع توفير عقد رعاية مع احد المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها لضمان الفرصة التسويقية، وقيام الشباب بتجهيز المصنع من خلال قرض بنكي ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة5%.