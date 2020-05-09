شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تبدأ استلام الأبحاث ورقيا بالمدارس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تابع خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم السبت و تسليم الأبحاث لمدارس الجيزة وذلك بعد التشديد من بضرورة اتباع التعليمات الواردة من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والالتزام بكل ورد بها بكل دقة.

و أكد حجازى على تعقيم وتطهير المدارس يوميا وعلى مدار اليوم واتباع تعليمات وزارة الصحة بالتباعد وعدم التلاحم.

وخصصت مديرية تعليم الجيزة غرف عمليات وأرقام هواتف مخصصة ومعلنة لتلقى الشكاوى من أولياء الامور والطلاب للتحرك فورا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المقصرين والمتلاعبين فور ثبوت ذلك.

كما شدد حجازى على مديرى الإدارات التعليمية بضرورة التواجد والمرور على المدارس يوميا لمتابعة سير عملية تسليم الأبحاث اليدوى والتدخل الفورى حالة وجود مشكلات مع الالتزام بالجداول المعلنة التسليم حيث المقرر اليوم لتسليم الأبحاث للصفوف الثالث الإبتدائى والأول الإعدادى و الأول الثانوى ( فيما يخص ابناؤنا فى الخارج والدمج والتربية الخاصة والمنازل ) .

كما نشر رسالة للجميع للتأكيد على المدارس والطلاب ان الافضل الدخول على المنصة ورفع الأبحاث وان التجربة أكثر متعة وامنه فى ظل فيروس الكورونا وضرورة عدم التلاحم والتباعد وهى خدمة تقدمها وزارة التربية والتعليم تخفيفا على الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين بالمنظومة.

Advertisements