شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور يشيدون بتنظيم استلام الأبحاث: مكنش فيه تزاحم والدخول بأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أولياء أمور طلاب النقل بتنظيم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمدارس، تسليم الأبحاث الورقية، حيث أكدت فاطمة فتحى ولى أمر بمدرسة المرج الرسمية للغات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن هناك تنظيم على أعلى مستوى من قبل إدارة المدرسة، موضحة أنه لا يوجد أى تزاحم لأن دخول أولياء الأمور إلى المدرسة كان يتم بشكل منظم بدخول 2 فقط للتسليم ، كما أن المدرسة وفرت أرقام توزع على البوابة لدخول أولياء الأمور.

وأضافت فاطمة فتحى، أن الفصول مقسمة إلى لجان لاستلام الأبحاث، لافتة إلى أن المدرسة جهزت كشوف مكتوب فيها اسم الطالب وكوده وبعد تسليم ولى الأمر البحث يتم الإطلاع عليه ويكتبون اسم البحث فردى أو جماعى فى الكشوف ويتم إثباته فى إيصال.

وكانت المدارس فتحت أبوابها لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب اليوم السبت، وفقا لجدول مواعيد استلام المشاريع البحثية من الطلاب، حيث تستقبل المدارس الطلاب من التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا بداية من اليوم 9 مايو حتى 16 من نفس الشهر.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تسليم الأبحاث إلكترونيا على منصة " https://new.edmodo.com/" أفضل صحيا، داعيا أولياء الأمور بعدم التكدس خلال تسليم الأبحاث الورقية فى المدارس وتطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح الدكتور طارق شوقي إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com، وأن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شيء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" في حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سوف يجد الطالب في صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثي لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة بي دي إف، على أن يكون الملف يحتوي على الكود التعريفي بالإضافة للسنة الدراسية.

وقال "بعد هذه الخطوة يقوم الطالب بالضغط على كلمة (افتح)، وبعدها يضغط على كلمة (أرفق) وسوف تظهر 3 مقترحات، الأولى "ملف من الحاسب" والثانية "رابط من شبكة الإنترنت" والثالثة "ملف من حقيبة الظهر".

وأكد أن عبارة "ملف من حقيبة الظهر يُقصد بها استعادة مشروع البحث إذا كان تم رفعه على المنصة من قبل، أي قبل بدء موعد تسليم الأبحاث"، لكن في كلا الأحوال يضغط الطالب على أيقونة "ملف من الحاسب"، وهنا تنتقل المنصة مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب لاختيار البحث، وبعدها يتم رفع الملف على المنصة بكل سهولة".

وقال الوزير" بعد الانتهاء من تحميل ملف البحث على المنصة، سوف تكون هناك أيقونة صغيرة اسمها (تسليم الواجب)، عندما تضيء باللون الأزرق، يتم الضغط عليها وهذا يعني أنه تم تحميل البحث على المنصة، وبعدها تظهر علامة تسأل الطالب هل أنت مستعد للتسليم، أو غير مستعد، وهنا على الطالب أن يضغط على كلمة مستعد، وبعدها تظهر للطالب رسالة مفادها (تم تسليم العمل، وسوف نعلم معلمك)، وهذه الرسالة هي ضمان تسليم البحث بنجاح، ولو أخطأ الطالب ورفع أيّ ملف بالخطأ على المنصة مكان البحث، بإمكانه إزالة ما تم رفعه من خلال أيقونة (المراجعة الأخيرة)، وإعادة رفع الملف الصحيح.